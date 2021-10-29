Кому загрожують додаткові перевірки через локдаун, які продукти найчастіше підробляють: розповіли у Держспоживслужбі

«Порушення через недотримання протиепідемічних заходів встановлені на кожному шостому перевіреному об’єкті»

— Останніми днями ситуація з захворюваністю на COVID-19 в Україні суттєво погіршилася. Анатолію Віталійовичу, чи плануєте ще ретельніше й частіше перевіряти бізнес та продавців на дотримання протиепідеміологічних вимог?

— Слід зазначити, що через ускладнення епідситуації в Україні кількість перевірок постійно збільшується. Так, фахівцями територіальних органів Держпродспоживслужби за період з 11-го по 17 жовтня 2021 року здійснено 29 675 заходів нагляду. Порушення встановлені на 4 552 об’єктах (15%), тобто на кожному шостому перевіреному об’єкті. Щодо порушників застосовувалися відповідні заходи реагування. Зокрема, надано 4 371 припис, тобто пропозицію, складено 993 протоколи, у 731 випадку про порушення інформували органи місцевої влади та у 489 випадках — органи Національної поліції.

Серед перевірених об'єктів торгівлі продовольчими товарами, окрім ринків, порушення щодо недотримання протиепідемічних заходів встановлено у 17% випадках, тобто на кожному шостому перевіреному об’єкті. На перевірених об’єктах торгівлі непродовольчими товарами порушення були у 18% випадках. Трохи менше порушень, а саме — 15%, виявили під час перевірок закладів громадського харчування. Серед перевірених перукарень та салонів краси порушення були у 12% об’єктів.

— Які норми найчастіше порушувались?

— Зокрема, це відсутність позначок на входах, виходах і в місцях розрахунку щодо дотримання відвідувачами безпечних відстаней; недотримання режиму дезінфекції; недостатній запас засобів індивідуального захисту тощо. З метою розв'язання нагальних питань у період карантину фахівці територіальних органів Держпродспоживслужби взяли участь у 62 засіданнях регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та виступили з відповідними пропозиціями.

«Фахівці Держпродспоживслужби зафіксували близько 200 порушень, пов’язаних з обігом фальсифікованого масла»

— Ще одна болюча тема для українського ринку харчових продуктів — фальсифікат. Які товари найчастіше підробляли нечесні виробники?

— Серед продуктів, які фальсифікуються чи не найчастіше, залишається солодковершкове масло. З початку року наші фахівці зафіксували близько 200 порушень, пов’язаних з обігом фальсифікованого масла. Припинено обіг 556 кг продукту та вилучено 2,4 тонни цього продукту.

До слова, введення в обіг такої продукції заборонено законом. Якщо такий товар виявлено, а подекуди для цього потрібно проводити експертизу, споживачу мають повернути сплачені за нього гроші. Або ж людина може замінити фальсифікат на аналогічний товар з того асортименту, який є у продавця чи виробника.

У випадку встановлення фактів наявності в обігу фальсифікованої продукції Держпродспоживслужба забороняє її реалізацію. Рішення обов’язкове до негайного виконання.

У разі невиконання підприємством чи магазином даного рішення за подальшу реалізацію забороненої продукції до суб’єкта господарювання застосовуються штрафні санкції у розмірі 500 відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 1 700 грн.

Якщо під час перевірок характеристик продукції виявлено ознаки її фальсифікування, порушення прав інтелектуальної власності тощо, за вчинення яких притягнення до відповідальності не належить до компетенції Держпродспоживслужби, інформація передається відповідним уповноваженим державним органам.

— Попри те, що на полицях наших магазинів чимало фальсифікованих товарів, вони ще й коштують недешево. Останні місяці ціни, зокрема на харчі, просто вражають споживачів. Як ви вважаєте, хто повинен контролювати таке безсистемне зростання вартості?

— Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд, тобто контроль, за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Вони запроваджуються на товари, які мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються монополістами.

Так, відповідною постановою КМУ запроваджено держрегулювання цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення. Є затверджений перелік. Регулювання відбувається шляхом декларування суб’єктами господарювання зміни роздрібних цін у разі їх збільшення на 5 і більше відсотків. Постанова діє до закінчення карантину, встановленого урядом.

Постановою, зокрема, визначено перелік товарів, зміна цін на які підлягає декларуванню, серед них: крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого сорту, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту), молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці), хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, птиця (тушка куряча), вода мінеральна негазована, масло вершкове жирністю 72,5 відсотка. Декларування зміни роздрібних цін на ці товари здійснюється магазинами чи супермаркетами в електронному вигляді. Тобто відомості про це подаються з використанням кваліфікованого електронного підпису до Держпродспоживслужби через її офіційний вебсайт. Наразі ми забезпечили вільний, цілодобовий та безоплатний доступ до Реєстру роздрібних цін, з яким можна ознайомитися на офіційному вебсайті за посиланням https://declaration.consumer.gov.ua.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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