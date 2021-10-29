«Заплатять тисячу доларів не за страховку, а за липову довідку»: Комаровський відреагував на ідею про примусову вакцинацію

Відомий педіатр Євген Комаровський запропонував свій спосіб переконувати противників вакцинації. Лікар розвинув ідею про виплату певної суми тим, хто щепився проти коронавірусу. Комаровський вважає за правильне не примушувати до щеплень, а зробити, щоб вартість медичного страхування залежала від ставлення до вакцинації. Про це педіатр розповів в інтерв'ю «Українській правді».

«Ось ви прийшли укладати договір, а вам страхова компанія каже: якщо ви щеплені, платите за страховку тисячу доларів на рік, якщо не щеплені — десять тисяч. Все. Не хочеш вакцинуватися — не треба. Але заплати нам стільки, щоб ми могли лікувати тебе потім. Все вирішується швидко, зрозуміло, доступно. Хочеш хворіти? Заради Бога! Тільки чому держава тебе має лікувати?» — пояснив свою ідею Комаровський.

Якщо йдеться про державну медицину, то лікар попереджає, що перед вимогами про вакцинацію спочатку мають з'явитися гідні умови у лікарнях.

«Треба гарантувати людині гідні умови надання медичної допомоги, а потім вимагати від неї примусової вакцинації. А якщо ви не можете це зробити, то все, що ви можете, це працювати на рівні пропаганди. Тому що як тільки ви почнете на людей тиснути, вони почнуть ще більше чинити опір. І наші люди заплатять тисячу доларів не за страховку, а за липову довідку про те, що вони щеплені», — попередив Комаровський.

Нагадаємо, поліція виявила десятки випадків використання фальшивих COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. У деяких справах уже винесено вироки. Проте послуга з виготовлення фальшивої COVID-документації залишається затребуваною, а МОЗ пропонує карати винних не штрафом, а за Кримінальним кодексом.

Фото doctor_komarovskiy/Instagram

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