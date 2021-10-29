Коригований графік руху потягів: «Укрзалізниця» попередила про перехід на зимовий час

В «Укрзалізниці» нагадали українцям, що у ніч на неділю, 31 жовтня, Україна переходить на зимовий час — стрілки годинників переводяться на одну годину назад — отже, спатимемо довше, ніж влітку.

У компанії зазначили, що пасажири мають пам'ятати — у квитках час відправлення та прибуття вказується з урахуванням переведення стрілок годинника

«У зв’язку з переходом на зимовий час 31 жовтня 2021 року о 4 годині за київським часом, стрілки годинника буде переведено на одну годину назад. У квитках на поїзди формування „Укрзалізниці“ вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час на своїх годинниках», — йдеться у повідомленні.

Зміни у часі були заздалегідь узгоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн.

Нагадаємо, що за зимовим та літнім часом наша країна живе з 1981 року. До речі, навесні цього року у Раді захотіли відмовитися від переходів, встановивши в Україні єдиний час — всесвітній UTC + 2 години. Причому, спробували це зробити буквально за кілька днів до переходу на літній час, що викликало шквал критики. Зрештою рішення ухвалено не було.

Фото с Pixabay.

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