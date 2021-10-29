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Україна

Нові правила купівлі нерухомості: що змінилося

11:38 29 жовтня 2021
Приватний будинок

У договорах на придбання нерухомості (крім квартир у багатоквартирних будинках) має вказуватися, що у покупця є право і на землю, на якій розташовується об'єкт, у тому числі й той, будівництво якого не закінчено.

Як стверджує «РБК-Україна», ці правила набули чинності з 28 жовтня. Йдеться про закон, який вносить зміни до деяких законодавчих актів України щодо єдиної правової частки земельної ділянки та розміщеного на ній об'єкту нерухомості.

Наразі при купівлі заміського будинку, дачі, гаража або іншої окремої будівлі, не потрібно підписувати окремий договір стосовно землі. Причому це стосується ділянки, що знаходиться як у власності продавця, так і у оренді. Усі ці моменти мають бути прописані у договорі.

Покупець отримує автоматичне право на володіння земельною ділянкою, на якій знаходиться нерухомість. Якщо продавець не володіє, а користується землею, він повинен розірвати договір, а покупець — укласти вже свою угоду.

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Якщо купується частина нерухомості, у договорі згадується і про пропорційну частину земельної ділянки.

Купуючи незавершений об'єкт будівництва, право користування або право власності землею покупець отримує тільки після реєстрації об'єкту.

Докладніше про це читайте в ексклюзивному матеріалі «Новий порядок продажу земельної ділянки з будинком: що змінилося» на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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