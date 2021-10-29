Штрафи від 17 тисяч, COVID-сертифікат чи ПЛР: як працюватиме транспорт у Києві з 1 листопада

З понеділка, 1 листопада, Київ переходить у «червону» карантинну зону через захворюваність на коронавірус і вводить нові, більш жорсткі карантинні правила. Зміни зачеплять і транспорт. Влада, пам'ятаючи про досвід попередніх локдаунів, вирішила не припиняти роботу транспорту та не перевіряти документи у пасажирів на вході, щоб не стопорити рух. Натомість будуть проводитися вибіркові перевірки.

Для поїздки у громадському транспорті — метро, трамваї, автобусі, тролейбусі — дорослому пасажиру знадобиться один із наступних документів:

негативний ПЛР-тест на COVID-19 (свіжий, зроблений за 72 години до поїздки або раніше);

експрес-тест на антиген SARS-CoV-2 (свіжий, зроблений не більше, ніж за 72 години);

«жовтий» COVID-сертифікат (про введення однієї дози дводозної вакцини). Підходять документи внутрішнього, міжнародного, іноземного зразка;

«зелений» COVID-сертифікат (про повну вакцинацію);

негативний результат ПЛР-тесту у додатку «Дія».

На перспективу до списку додано ще пункт із «документом про одужання особи від коронавірусної хвороби у додатку «Дія». Нині такі документи на стадії тестування.

Дітям до 18 років зазначені документи для проїзду не потрібні.

За словами мера Києва Віталія Кличка, перевірятимуть документи спеціальні групи поліцейських, рейди проводитимуться вибірково.

Як перевірятимуть документи у пасажирів маршруток, у наказі не уточнюється. Водночас зазначено, що приводом зупинити маршрутний автобус буде перевищення кількості пасажирів над тим, що передбачається у технічній характеристиці транспортного засобу. Така ж вимога — перевозити пасажирів у числі не більшому, ніж кількість посадочних місць — висувається до трамваїв, автобусів, тролейбусів.

Штраф за проїзд без необхідних карантинних документів становить від 17 тис. до 34 тис. гривень відповідно до статті 44−3 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

Нагадаємо, термін запровадження нових транспортних правил у Києві не обмежувався. Інші обмеження залишаться чинними до стабілізації епідемічної ситуації.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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