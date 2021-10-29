З 1 листопада Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну, — Герус

Україна, яка увійшла до опалювального сезону з дефіцитом вугілля, з понеділка, 1 листопада, припинить отримувати з Росії енергетичне вугілля.

Як повідомив народний депутат України Андрій Герус, РФ зупиняє постачання вугілля марки А та П.

«Таке вугілля завозили компанії"ДТЕК» (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), «Донбасенерго» (Слов'янська ТЕС) та «Технова» (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ)" , — пише у соцмережах «слуга народу» і додає: «За інформацією учасників ринку, заборона не поширюється на коксівне вугілля, а стосується тільки вугілля, що використовується для потреб енергетики. Такі дії РФ схожі на їхні дії восени 2014 року».

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Фото з Pixabay.

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