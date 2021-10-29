Нові дорожні знаки, розмітка та правила для велосипедистів: які зміни до ПДР запрацюють з 1 листопада

З понеділка, 1 листопада, в Україні набудуть чинності зміни, внесені до правил дорожнього руху.

Про те, на що слід звертати увагу водіям, докладно розповів заступник голови Патрульної поліції України Олексій Білошицький. Стосуватимуться нові правила не лише водіїв автомобілів та мотоциклів, а й пішоходів з велосипедистами.

Так, на дорогах з'являться нові дорожні знаки — житлова зона, пішохідна доріжка, початок населеного пункту та його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху транспортних засобів, автозаправні/електрозарядні станції, місце для заряджання електромобілів, платна дорога та її кінець, острівець безпеки, діагональний пішохідний перехід та інші.

Також запроваджується нова розмітка для позначення засобів для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг та наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами із території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць для паркування вздовж доріг і так далі. До вертикальної розмітки, що діє, додається нова — жовто-червона.

У ПДР вводяться нове визначення велосипедної доріжки, поняття велосипедної смуги та велосипедного переїзду; вказуються права та обов'язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху.

Також регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб із порушенням зору.

Фото Патрульної поліції.

Фото Патрульної поліції.

«Щодо велосипедистів, то адміністративна відповідальність для них також залишається незмінною, а саме за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, та погоничами тварин) КуоАП» , — додав Олексій Білошицький.

Нагадаємо, що з 1 жовтня набуло чинності правило про необхідність включати ходові вогні автомобілем за межами населених пунктів — воно діятиме до 1 травня.

Фото з Pixabay.

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