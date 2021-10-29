Україна оновила добовий рекорд захворюваності на COVID-19

В Україні, де днями було поставлено сумний рекорд — 734 летальних випадків пацієнтів з ковідом, станом на ранок п'ятниці, 29 жовтня, COVID-19 підтвердили ще у 26 870 українців.

За даними МОЗ, серед хворих 1 824 дитини та 491 медпрацівник.

У лікарні потрапили 5 463 особи, одужали 9 784 пацієнти. За добу померло 648 українців.

Також у МОЗ повідомили про новий рекорд — за весь період компанії з вакцинації зробило понад 17 мільйонів щеплень. Протягом 28 жовтня 289 241 людину було вакциновано: одну дозу отримали 214 103 особи, завершили імунізацію 75 138 громадян.

Статистика МОЗ.

У МОЗ нагадали, що 94% пацієнтів, які потрапили до лікарень із COVID-19 минулого тижня, не були щеплені проти ковіду.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу з суботи, 30 жовтня, вже 15 областей опиняться у «червоній» карантинній зоні. За даними міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, у лікарнях країни перебуває понад 47 тисяч пацієнтів із COVID-19.

Потрапила до неї і столиця, де з 1 листопада вводять посилений карантин.

Фото з Pixabay.

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