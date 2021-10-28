«Через збій у системі helsi я з липня не можу вакцинуватися від коронавірусу»: в Україні масово порушується право людей на медпослуги

Вакцинація. Щоденна тема новин та телевізійних шоу . Ми, українці, виявляється, зовсім не боїмося захворіти на ковід. Про це свідчить надзвичайно низький рівень нашого бажання убезпечити себе введенням вакцини. Державні чиновники волають до розсудливості громадян, лякають тяжкими наслідками хвороби , погрожують запровадженням серйозних соціальних обмежень Але є й інші ситуації. У нас в Україні. Освічений, відповідальний юнак захотів убезпечити своє майбутнє, прищепитися. Зареєструвався на сайті helsi. me, вніс усі необхідні про себе дані та 19 липня прийшов для вакцинації в організацію з грізною назвою ЦПМСП № 4. Його зустріли привітно, докладно пояснили, які кроки необхідно зробити після щеплення… Але за внутрішньою системою МОЗ молоду людину провести не змогли — збили аккаунт і поставили якесь блокування. Чи то чиїсь невмілі пальчики натиснули не ту кнопку, чи грізна система helsi відмовила. Коротше, помилочка вийшла. Не зумів молодик отримати щеплення. Він наївно спробував обійти дивну перешкоду, звернувся до інших медичних закладів, приватних та комунальних. Даремно. Уперта система говорила, що хтось подав заявку на призначення особистого лікаря та «забув» цю заявку скасувати. А з таким блокуванням щеплення зробити неможливо. Даремно звертався страждальник у підтримку helsi. me з проханням анулювати блокуючий запит — у відповідь він отримував стандартні відписки «Система перевантажена, почитайте FAQ», а телефонувати нікуди — контактів немає. Єдиний шлях — це писати заявки та отримувати нелюдську відповідь системи: «Нам, друже, не до тебе». Вже середина жовтня, а ситуація та ж сама. За цей час юнак познайомився з іншими жертвами неприязні helsi. Вирішили створити клуб за вимушеними інтересами під назвою «Охочі прищепитися», запросити до його членства міністра охорони здоров'я. Безглузда ситуація триває…" Цей пост у «Фейсбуку» написав відомий психіатр та громадський діяч Семен Глузман. «ФАКТИ» розшукали людину, яка ось уже три місяці бореться із системою за своє право вакцинуватися, і з'ясували всі подробиці.

«Кожна зі спроб розв'язати проблему закінчувалася новою проблемою»

Киянину, про якого йдеться, 40 років. Першу спробу вакцинуватися він зробив ще у липні.

— 19 липня я прийшов до Центру первинної медико-санітарної допомоги № 4 у Дніпровському районі Києва. Це було найближче місце, яке знайшов поряд з домом, — розповів «ФАКТАМ» чоловік. — У системі helsi. me був зареєстрований давно. Я проєктувальник інтерфейсів, і у свій час мені потрібно було подивитися, як там зроблено інтерфейс. Тоді мій український паспорт якраз був на переоформленні, і я зареєструвався на закордонний паспорт, що допускалося правилами. Оскільки у системі вже був, навіть подумати не міг, що виникнуть проблеми. Але щось пішло не так.

На лікарів, які проводили вакцинацію, поскаржитися не можу. Вони дійсно робили все, що могли. Але коли вони, перед тим, як допустити мене до вакцинації, зайшли в систему, мені на телефон чомусь не прийшла необхідна SMS. Іншого номера в мене не було. Зробивши ще кілька безуспішних спроб відправити мені повідомлення, лікарка навіть запропонувала записати вакцинацію на її номер телефону (хоча у неї, як вона сказала, вже був вичерпаний ліміт і її б за це не погладили по голові), але так теж нічого не вийшло. Після того, як вона спробувала внести якісь зміни до моєї картки, система почала «лаятися» — мовляв, людина з таким ІПН (ідентифікаційний номер платника податків. — Авт.) вже є в helsi.me. Зі мною провозилися пів години, але безрезультатно. Медики розвели руками та сказали, що більше нічого не можуть зробити.

Повернувшись додому, я сам спробував зайти на свій аккаунт на helsi.me. Але не зміг — виявилося, що обліковий запис вже видалено. Я зареєструвався заново і вирішив звернутися до приватної клініки, щоб укласти декларацію із сімейним лікарем. Але й тут нічого не вийшло. Попри те, що мій обліковий запис у helsi. me був видалений, система все одно мене не пропустила. «У вас вже відкрита і не скасована активація сімейного лікаря в системі МОЗ», — сказали в клініці та пообіцяли відправити програмістам helsi. me заявку. До речі, там же, у цій приватній клініці, мені сказали, що в них таке зустрічається не вперше: мовляв, є пацієнти, які мають такий самий збій, і вони тепер не можуть ні вакцинуватися, ні декларацію підписати.

У мене вийшло, що кожна зі спроб закінчувалася новою проблемою. Спочатку на телефон не приходила sms, потім виявилося, що ІПН не той (вірніше той, але він уже був у системі), а потім — «не скасовано активацію лікаря». Три спроби — і три різні помилки. Вже розуміючи, що тут якийсь глюк, я написав у техпідтримку helsi.me. Докладно описав ситуацію, попросив обнулити все, що є про мене в базі, та зареєструвати мене наново. І отримав таку відповідь:

«У зв’язку з великою кількістю звернень наша команда не встигає їх вчасно обробляти. Щоб не примушувати Вас чекати, просимо зробити наступні кроки: 1. Будь ласка, спробуйте знайти відповідь на Ваше запитання у розділі «Запитання та відповіді»; 2. Якщо у Вас є запитання медичного характеру, будь ласка, поставте його сімейному лікарю, адже він надасть професійні рекомендації або порадить пройти обстеження; 3. Якщо Вам не вистачає інформації про продукт та оновлення, будь ласка, підпишіться на наші соцмережі Facebook та Telegram.

Сподіваємося, що ці кроки вирішили Ваше запитання та не зіпсували Вашого настрою! Дякуємо за розуміння!"

— Достукатися до служби підтримки неможливо, — каже чоловік. — Я подавав кілька заявок і отримував таку саму відповідь. Іншими словами, їм було не до мене.

На битву із системою у чоловіка пішло три місяці. Усі спроби розв'язати проблему закінчувалися його листами до служби підтримки та однаковими безглуздими відповідями.

— Вже не знаючи, що з усім цим робити, я звернувся до Семена Фішелевича Глузмана (добре, що ми знайомі). І лише після того, як він розповів про цю ситуацію у «Фейсбуку», на мої звернення хоч якось відреагували, — продовжує наш співрозмовник. — З helsi. me нарешті зателефонували та повідомили, що вони займаються моїм питанням. Наступного дня мені знову зателефонували і сказали, що щось не так з моїм номером телефону. Хоча це дивно: у мене «гола» прошивка los, немає ніяких чорних аркушів, і при заході в систему SMS приходить (вона не приходить при інших діях лікарів з моєю карткою). В результаті я дав номер телефону своєї сестри, після чого мене запевнили, що тепер я можу вакцинуватися, тільки повідомлення надходитимуть не на мій номер, а на номер сестри. Днями піду та перевірю. Helsi. me тим часом закрили мої запити із формулюванням: «Дякую за звернення, консультацію дали в телефонному режимі». І так і не залишили контактного номера, куди звертатись у разі, якщо щось знову піде не так.

Залишається сподіватися, що хоча б цього разу вдасться вакцинуватись. Інакше знову доведеться просити розголосу — інакше до них просто не достукатися. Я чудово розумію, що в системі може бути збій. Проблема в тому, що якщо ви випадково стали жертвою такого збою, то без розголосу та впливових знайомих не маєте жодних шансів вирішити це питання. Минуть місяці, а вам так і надсилатимуть відписку із серії: «Дякую за звернення, але нам не до вас».

«Коли я нарешті достукалася до служби підтримки, там запропонували купити більш сучасний гаджет».

Нам вдалося знайти людей, які, як і наш співрозмовник, місяцями без успіху борються із системою, створеною начебто для того, щоб спростити життя пацієнта, а не ускладнити.

— Я теж, мабуть, «виявилася несумісною із системою helsi», — розповіла «ФАКТАМ» киянка Наталія. — Мені всього потрібно було змінити в системі номер телефону на актуальний. І це, як з'ясувалося, неможливо! Мені не вдалося це зробити ні самій, ні в сімейного лікаря, ні в реєстратурі поліклініки. Коли нарешті достукалася до служби підтримки, там запропонували купити більш сучасний гаджет. Мовляв, напевно, це мій телефон не підтримує їхню програму, тому я не можу надіслати відповідну заявку на сайті НСЗУ. Або ж сказали надіслати їм заявку у паперовому вигляді поштою з нотаріально засвідченими копіями документів.

Поки що я, не маючи доступу до системи, прошу педіатра роздруковувати мої направлення до фахівців, щоби знати їхній номер. До того ж на прийомах у вузьких фахівців у мене досі вимагають направлення у паперовому вигляді. Диджиталізація у дії…

Я вже не говорю про те, що система дистанційного запису до вузьких профільних фахівців часто взагалі не працює. Вже неодноразово з цим стикалася. Коли намагаєшся записатися у вузькопрофільну медустанову через helsi. me, вибираєш день і час, натискаєш на кнопку «Записатися на прийом» — і вискакує вікно, що запис можливий тільки через реєстратуру цієї установи. Дзвониш до реєстратури, а тобі кажуть: мовляв, приходьте, але прийом буде платним. Пояснюю, що маю е-направлення, тож консультація повинна бути безплатною, а у відповідь хамлять і кажуть, що «вони такого не знають».

Тому, на жаль, доводиться, як і раніше, ходити «по знайомству». Я як мати трьох дітей і, можна сказати, постійний пацієнт, ніяких переваг системи helsi. me, на жаль, не побачила. До педіатра все одно доводиться стояти у живій черзі, або потрапиш туди лише через місяць після того, як дитина захворіла. А не мати можливості змінити в системі номер телефону — це абсурд. Боюся навіть припустити, скільки часу піде на пересилання «Укрпоштою» нотаріально засвідчених копій моїх документів та їх подальшу обробку. А якщо допомога лікаря мені потрібна вже зараз?

— У мене проблема в тому, що в систему helsi. me під час реєстрації внесли неправильну дату народження, — розповів «ФАКТАМ» мешканець Дніпра. — З'ясувалося це лише після того, як я отримав перше щеплення від коронавірусу. І змінити дату народження в обліковому записі неможливо! Можна тільки створити нову, з правильною датою народження. Я це зробив, але дані про те, що вакцинований першою дозою, на новий обліковий запис так і не підтягнулися. І тепер мене у системі двоє. І у кожного по одній дозі «коронаваку».

Сертифікат, звичайно, отримати не можу. Все виглядає так, ніби це дві різні особи отримали по одній дозі вакцини. У лікарні мені виписали вручну паперовий сертифікат, але в «Дії» його не видно, і в цифрових базах немає. Численні звернення до служби підтримки helsi. me нічого не дали. Сімейний лікар теж не зміг нічого вдіяти. А бігати по лікарнях в розпал пандемії не найкраща ідея. Тому віз і нині там.

Проблеми у цих людей різні, але об'єднує їх одне — неможливість домогтися допомоги чи бодай якоїсь зрозумілої відповіді від служби підтримки helsi.me. У кожному випадку людині пропонують довго і нудно ходити по реєстратурах поліклінік (піддаючи себе ризику заразитися коронавірусом), хоча створювалася система саме для того, щоб цього не робити. Чи вдасться нашим співрозмовникам вирішити, здавалося б, зовсім нескладні проблеми: отримати очікуваний уже три місяці sms-допуск до вакцинації, змінити номер телефону в системі, виправити помилку в даті народження? І скільки ще в країні людей, що місяцями намагаються добитися від helsi. me вирішення елементарних питань? «ФАКТИ» стежитимуть за розвитком подій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Україні дозволили COVID-вакцинацію дітей. Тим часом МОЗ затвердило список протипоказань до вакцинації від коронавірусу.

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