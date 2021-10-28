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Україна

Розробника фейкової «Дії» до суду працевлаштували у Мінцифри

21:03 28 жовтня 2021
мінцифри

Після того, як кіберполіція вирахувала та затримала розробника фейкової версії додатку «Дія», юнакові запропонували роботу в Мінцифри. Голова міністерства Михайло Федоров вирішив, що підозрюваному потрібно дати шанс виправитися, а тому до суду він працюватиме над соціальними проектами у міністерстві. В Мінцифри називають свою ідею «перевиховання в IT».

«Він попрацює у нас до суду над парою соціально значущих проектів, покаже себе. Одне з перших завдань — зробити багато різного дизайну соціальної реклами з кампаніями за вакцинацію та проти вживання молоддю алкоголю», — пояснив Федоров.

Нагадаємо, автор фейкової «Дії» обіцяв, що його творіння допоможе неповнолітнім купувати алкоголь, генеруючи у додатку фейковий паспорт. Доступ до фейкової програми надавався за посиланням, а не через Google Play. Підроблені документи не мали валідного QR-коду.

Затриманому розробнику 21 рік. За статтею, яку йому інкримінують, юнакові загрожує шість років позбавлення волі.

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