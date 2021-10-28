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Жорсткий карантин у Львові з 30 жовтня: як працюватимуть транспорт, магазини та школи в «червоній зоні»

18:28 28 жовтня 2021
Львів

З суботи, 30 жовтня, у Львові запроваджують нові карантинні обмеження — вони багато в чому схожі на ті, які запроваджують у Києві. Про це у своєму Facebook повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

З 30 жовтня у Львові усі продавці мають пройти повну вакцинацію.

Інші обмеження:

• заклади, які продають товари першої необхідності, працюють лише за умови, що всі працівники вакциновані;
• заборонено всі масові заходи;
• припиняють роботу заклади культури;
• громадський транспорт перевозить не більше 50% пасажирів від загальної місткості салонів, для водіїв та контролерів обов'язкова вакцинація;
• доступ до непродовольчих магазинів і товарів дозволено лише для вакцинованих відвідувачів, продукти першої необхідності можна придбати в масці;
• заклади та підприємства, які надають сервісні послуги, можуть працювати лише за повної вакцинації працівників та заповненості приміщень не більше ніж на 50%;
• заклади громадського харчування працюють лише за повної вакцинації працівників та відвідувачів, допускається не більше 4-х осіб за столиком та до 50% заповненості приміщень;
• в закладах спорту дозволені лише індивідуальні заняття за повної вакцинації працівників та відвідувачів;
• доступ до закладів, де продаються товари першої необхідності, — не більше ніж 50% заповненості торгової площі.

Дотримання правил перевірятимуть моніторингові групи.

Нагадаємо, у Київській та Сумській області школи переводять на дистанційне навчання.

Фото: pixabay.com

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