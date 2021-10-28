Локдаун у Києві та Київській області: кого не пустять у маршрутку, тролейбус, трамвай та електричку

У Київській області з 30 жовтня вводиться «червона» карантинна зона через значну захворюваність на COVID-19. Київ «почервоніє» з 1 листопада. І у столиці, і в області зміняться правила пасажирських перевезень.

У Києві оголосили, що громадський транспорт — трамваї, тролейбуси, автобуси та метро — працюватимуть, але тільки для вакцинованих або осіб з негативним ПЛР-тестом. Проводитимуться поліцейські рейди, щоб виявити пасажирів без необхідних документів.

У Київській області для поїздок електричкою або маршруткою нових обмежень поки що не вводиться. Продовжують діяти введені з 21 жовтня норми про те, що при поїздці до «червоної» області буде потрібен один із наступних документів:

внутрішній, міжнародний чи іноземний сертифікат про вакцинацію двома дозами вакцини;

негативний ПЛР-тест;

негативний результат експрес-тесту на антиген коронавірусу SARS-CoV-2.

Вимоги не поширюються на дітей віком до 18 років.

Передбачено, що на залізничному транспорті перевіряти документи/сертифікати мають працівники перевізника. В автобусах (маршрутках) водію необхідно проінформувати пасажирів про нові вимоги, але перевіряти документи він не зобов'язаний.

Особистий досвід кореспондента «ФАКТІВ» з приводу міжрегіональних поїздок читайте у статті «З водіями маршруток можна домовитися, з провідниками поїздів не вдасться: як сьогодні дістатися з пункту «А» до пункту «Б» .

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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