26.28 / 26.46 30.38 / 30.72
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Локдаун у Києві та Київській області: кого не пустять у маршрутку, тролейбус, трамвай та електричку

17:49 28 жовтня 2021
маршрутка

У Київській області з 30 жовтня вводиться «червона» карантинна зона через значну захворюваність на COVID-19. Київ «почервоніє» з 1 листопада. І у столиці, і в області зміняться правила пасажирських перевезень.

У Києві оголосили, що громадський транспорт — трамваї, тролейбуси, автобуси та метро — працюватимуть, але тільки для вакцинованих або осіб з негативним ПЛР-тестом. Проводитимуться поліцейські рейди, щоб виявити пасажирів без необхідних документів.

У Київській області для поїздок електричкою або маршруткою нових обмежень поки що не вводиться. Продовжують діяти введені з 21 жовтня норми про те, що при поїздці до «червоної» області буде потрібен один із наступних документів:

  • внутрішній, міжнародний чи іноземний сертифікат про вакцинацію двома дозами вакцини;
  • негативний ПЛР-тест;
  • негативний результат експрес-тесту на антиген коронавірусу SARS-CoV-2.

Вимоги не поширюються на дітей віком до 18 років.

Передбачено, що на залізничному транспорті перевіряти документи/сертифікати мають працівники перевізника. В автобусах (маршрутках) водію необхідно проінформувати пасажирів про нові вимоги, але перевіряти документи він не зобов'язаний.

Особистий досвід кореспондента «ФАКТІВ» з приводу міжрегіональних поїздок читайте у статті «З водіями маршруток можна домовитися, з провідниками поїздів не вдасться: як сьогодні дістатися з пункту «А» до пункту «Б» .

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

367

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Пенсія в Україні скоро становитиме 4 тисячі грн на місяць: міністерка назвала дату

Гроші

У листопаді пенсіонерам доплатять по 300 грн, але не всім: хто може розраховувати на збільшення

Маша Полякова

Операція не допомогла: донька Олі Полякової неприємно здивувала непристойними жестами на адресу 40-річних українок

Маріуш Пудзяновські&nbsp;— Серін Усман Діа

Легендарний силач вирубав 150-кілограмового суперника за 16 секунд: відео нокауту

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.