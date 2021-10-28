Київ перевели до «червоної зони» з 1 листопада: всі подробиці

З 0.00 1 листопада Київ переходить у «червону» карантинну зону. Таке рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За годину до позачергового засідання комісії міська влада столиці сама ухвалила рішення про встановлення в місті жорсткого карантину і рекомендувала перевести Київ у «червону» зону через високий рівень захворюваності на коронавірус і різке зростання госпіталізації заражених.

У «червоній» карантинній зоні бізнес, сфера освіти та заклади культури можуть працювати за умови 100% вакцинації персоналу та відвідувачів. Такі норми поширюються на:

кафе та ресторани;

торгово-розважальні центри;

непродовольчі ринки та магазини.

спортзали, басейни, фітнес-центри;

театри та кінотеатри.

У школах потрібна 100%-ва вакцинація педагогів та співробітників, інакше заклад переходить на дистанційну освіту. Проведення масових заходів забороняється, якщо не виконується норма про 100% вакцинацію.

У «червоній» зоні не вводяться нові обмеження для продовольчих магазинів, банків, АЗС, магазинів зоотоварів, аптек.

Нагадаємо, було оголошено, що громадський транспорт у Києві продовжить роботу, але з новими вимогами.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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