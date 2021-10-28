Локдаун у Києві: як працюватимуть дитсадки з 1 листопада

У Києві з 1 листопада посилюються карантинні обмеження через погіршення ситуації із COVID-19. Це стосується роботи дитячих садків, повідомив на брифінгу міський голова столиці Віталій Кличко.

Після переходу Києва до «червоної» зони дитячі садки не закриватимуться.

«Щодо дитячих садків, то вони продовжують працювати, але дотримуючись правил червоної зони — за умови вакцинації 100% персоналу «, — заявив Кличко.

Як повідомлялося раніше, у Київській та Сумській областях школи переводять на дистанційний режим навчання.

Нагадаємо, які обмеження набудуть чинності у Києві з 1 листопада. Вони торкнуться багатьох сфер, у тому числі роботи громадського транспорту.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації заявили, що перевірять справжність виданих українцям COVID-сертифікатів.

Фото: pixabay.com

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