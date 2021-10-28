Київ та Сумська область переводять школи на «дистанційку»: названо дату

Поки у МОЗ вирішують, на скільки продовжити осінні канікули у школах, два регіони — Київ та Сумська область — оголосили, що переходять на дистанційне навчання. Про це оголосили Київська міськдержадміністрація та Сумська облдержадміністрація .

У Києві в переважній більшості шкіл було оголошено канікули з 25 жовтня до 31 жовтня. Новим рішенням міської влади встановлено, що школи не відкриються з 1 листопада. Для всіх класів з 1-го до 11-го вводиться онлайн-навчання. Як довго триватиме такий режим, відомостей немає. Мер міста Віталій Кличко оголосив, що очне навчання буде можливим «після покращення епідемічної ситуації».

У Сумській області було рекомендовано оголосити канікули з 18 жовтня до 25 жовтня. При цьому з 23 жовтня область увійшла до «червоної» зони карантину. Повернутися після канікул до класів змогли лише в тих школах, де персонал на 100% був вакцинований/протестований. Рішенням Сумської ОДА було оголошено, що із п'ятниці 29 жовтня всі школи області переходять на дистанційне навчання. Триватиме онлайн-навчання до 7 листопада.

Нагадаємо, з 30 жовтня 15 областей України опиняться у «червоній» карантинній зоні, де працювати очно можуть лише школи з вакцинованим на 100% персоналом.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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