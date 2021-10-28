У Міністерстві енергетики відбулася нарада міністра Германа Галущенка із представниками оператора ГТС, НКРЕКУ та українських ТЕЦ, також до комунікації під'єдналися представники НАК «Нафтогаз». Під час зустрічі обговорювалися шляхи уникнення енергетичної кризи, яка загрожує Україні. Про це повідомляють «Українські новини», посилаючись на джерело у Міненерго.

«Ситуація в енергетиці зараз є критичною. Половина блоків електростанцій не працює через те, що на них немає палива. Тому для стабілізації усієї енергосистеми України необхідно залучити потужності теплоцентралей. Але для них зараз через сильний стрибок ціни на газ виробництво електроенергії збиткове», — цитують «Українські новини» джерело в міністерстві.

Також на зустрічі було обговорено механізми, які дозволять зробити виробництво електроенергії рентабельним для теплоелектроцентралей.

«На зустрічі розглянули три реальні способи вирішити це завдання. Перший: підняти вартість самої електроенергії. Друге: дати „Нафтогазу“ механізм для регулювання ціни на газ. І третій: виробити механізм компенсації українським ТЕЦ тих втрат, які вони зазнають під час виробництва електроенергії, яке є для них нерентабельним», — пишуть «Українські новини».

У публікації наголошується, що від ухваленого рішення буде залежати, чи почнеться чергова енергетична криза в Україні, яка загрожує віяловими відключеннями електрики для промислових об'єктів та для населення.

«Окрім цього, якщо ситуація в галузі розвиватиметься за песимістичним сценарієм, може бути зірвано входження України до єдиної енергосистеми Євросоюзу. Це завдасть серйозного удару як по енергетичній сфері, так і по міжнародному іміджу України загалом. Особливо це критично в умовах відсутності перетоку енергії з РФ», — йдеться у публікації.

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