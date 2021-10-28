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Україна

Локдаун у Києві: як працюватиме транспорт з 1 листопада

16:16 28 жовтня 2021
Локдаун

З понеділка, 1 листопада, коли в Києві посилять карантинні заходи через пандемію коронавірусу, пасажирів громадського транспорту перевірятимуть вибірково на наявність негативного ПЛР-тесту або COVID-сертифікату.

Як повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, у столиці не заборонятимуть проїзд у громадському транспорті — він працюватиме й надалі.

«Але їздити в ньому мають пасажири із сертифікатами про вакцинацію або негативним ПЛР-тестом. Перевірятимуть ці документи не на вході у транспорт, а вибірково. Це робитимуть спеціальні групи правоохоронців» , — повідомив столичний голова.

За його словами, влада вводить ці суворі обмеження, оскільки немає інших варіантів. Це робиться з метою «збереження здоров'я та життя людей», а також для того, щоб «не допустити колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих».

Раніше столична влада повідомляла, що кількість пасажирів у громадському транспорті обмежуватиметься — їх не повинно бути більше, ніж передбачено у реєстраційних документах транспортного засобу.

Слід зазначити, що поки що Київ залишається у «помаранчевій» карантинній зоні, про що свідчать дані МОЗ.

Статистика МОЗ.

Нагадаємо, що з 30 жовтня до «червоних» зон переводять ще сім регіонів — посилені заходи введуть на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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