Транспорт, ТРЦ, спортзали, ресторани: куди не зможуть потрапити кияни без щеплення від коронавірусу
У Києві з 1 листопада ведуть жорсткі карантинні обмеження. Про це заявив на брифінгу мер Віталій Кличко.
З листопада багато столичних установ можна буде відвідувати лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом.
Це стосується:
• закладів харчування
• готелів,
• спортзалів, фітнес-центрів,
• ЦНАПів,
• управління праці та соцзахисту,
• управління Пенсійного фонду,
• проведення масових заходів
Школи столиці працюватимуть дистанційно, а дитячі садки — лише за умови вакцинації 100% працівників. У громадський транспорт пускатимуть лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, вибіркові перевірки проводитимуть групи правоохоронців.
Раніше повідомлялося, що Мінцифри розробляє механізм видалення COVID-сертифікату, якщо буде доведено, що він не є справжнім.
Фото: pixabay.com22
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