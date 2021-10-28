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Україна

Транспорт, ТРЦ, спортзали, ресторани: куди не зможуть потрапити кияни без щеплення від коронавірусу

16:10 28 жовтня 2021
Київ

У Києві з 1 листопада ведуть жорсткі карантинні обмеження. Про це заявив на брифінгу мер Віталій Кличко.

З листопада багато столичних установ можна буде відвідувати лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом.

Це стосується:
• закладів харчування
• готелів,
• спортзалів, фітнес-центрів,
• ЦНАПів,
• управління праці та соцзахисту,
• управління Пенсійного фонду,
• проведення масових заходів

Школи столиці працюватимуть дистанційно, а дитячі садки — лише за умови вакцинації 100% працівників. У громадський транспорт пускатимуть лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, вибіркові перевірки проводитимуть групи правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри розробляє механізм видалення COVID-сертифікату, якщо буде доведено, що він не є справжнім.

Фото: pixabay.com

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