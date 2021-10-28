Транспорт, ТРЦ, спортзали, ресторани: куди не зможуть потрапити кияни без щеплення від коронавірусу

У Києві з 1 листопада ведуть жорсткі карантинні обмеження. Про це заявив на брифінгу мер Віталій Кличко.

З листопада багато столичних установ можна буде відвідувати лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом.

Це стосується:

• закладів харчування

• готелів,

• спортзалів, фітнес-центрів,

• ЦНАПів,

• управління праці та соцзахисту,

• управління Пенсійного фонду,

• проведення масових заходів

Школи столиці працюватимуть дистанційно, а дитячі садки — лише за умови вакцинації 100% працівників. У громадський транспорт пускатимуть лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, вибіркові перевірки проводитимуть групи правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри розробляє механізм видалення COVID-сертифікату, якщо буде доведено, що він не є справжнім.

Фото: pixabay.com

22

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter