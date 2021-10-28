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З 1 листопада у Києві запроваджуються нові правила для відвідувачів ТРЦ: що відомо

16:04 28 жовтня 2021
трц

Київ з 1 листопада закриває низку закладів для невакцинованих осіб або не протестованих на COVID-19. Обмеження стосуватимуться і торгово-розважальних центрів. Про це оголосив на брифінгу мер міста Віталій Кличко .

Так, з понеділка, 1 листопада, від відвідувачів у торговельно-розважальних центрах вимагатимуть:

  • від дорослих осіб — сертифікат про вакцинацію або свіжий негативний ПЛР-тест;
  • від дітей — присутність як мінімум одного з батьків. Дорослий повинен бути із COVID-сертифікатом/ПЛР-тестом.

Таким чином, дітям без вакцинованих (протестованих) батьків відвідувати ТРЦ буде заборонено.

Нагадаємо, нові обмеження стосуватимуться транспорту, шкіл та роботи державних органів, які ведуть прийом відвідувачів. «ФАКТИ» зібрали повний список обмежень.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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