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У українців без щеплення забиратимуть COVID-сертифікати: у Мінцифрі озвучили основні проблеми

15:42 28 жовтня 2021
Сетрифікат вакцинації

У Міністерстві цифрової трансформації, керівник якого Михайло Федеров розповів про фейковий додаток у стилі «Дія», де можна було створити підроблені документи, в тому числі й про вакцинацію (до речі, його розробника вже затримали), розробляють механізм видалення COVID-сертифікату, якщо буде підтверджено, що він не є справжнім.

Про це «РБК-Україна» розповів керівник із розвитку електронних послуг Мстислав Банік.

«Є якась кількість таких випадків, правоохоронні органи абсолютно точно ними займаються. Відповідальність за це теж є, лікар карається — до 3 років позбавлення волі та 170 тисяч гривень може бути штраф» , — зазначив він, але додав, що дізнатися про те, справжній чи ні COVID-сертифікат у людини, можна тільки в тому випадку, якщо вона захворіє.

«Кожне щеплення підписується електронним ключем лікаря. Умовно пацієнту внесли дані про справжню вакцинацію, проте не зробили йому укол. Він потрапляє до лікарні, визначається, а це не складно, за словами медиків, що щеплення у нього не було. Тоді відразу зрозуміло, який лікар пішов на змову» , — пояснив Мстислав Банік.

Водночас він зазначив, що випадків видалення сертифікатів ще не було, але влада близька до цього: «До кінця року вже можна буде виявляти такі випадки та видаляти дані про несправжню вакцинацію».

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що зараз розпочато близько 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів вакцинації. До речі, прикордонники в аеропорту «Бориспіль» запідозрили у використанні підроблених документів екс-нардепа Надію Савченко та її сестру Віру.

Фото зі сторінки «Дії» у соціальних мережах.

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