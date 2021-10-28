Київ запроваджує жорсткі карантинні обмеження з 1 листопада: які заборони діятимуть

Київ, не чекаючи віднесення міста до «червоної» карантинної зони, сам запроваджує жорсткі обмеження, подібні до тих, що діють у «червоних» регіонах. Вирішено, що нові норми вводяться з понеділка, 1 листопада. Про це заявив мер Віталій Кличко.

У школах вирішено не поновлювати заняття після канікул 1 листопада. 1−11 класи навчатимуться онлайн до покращення епідемічної ситуації. Дитсадки можуть продовжувати роботу за умови, що 100% працівників вакциновано.

Від персоналу та відвідувачів низки закладів обов'язково вимагатимуть або негативний ПЛР-тест, або COVID-сертифікат. Це поширюється на такі заклади:

кафе та ресторани;

готелі;

заклади соціального захисту;

спортзали та фітнес-центри;

деякі державні органи (центри надання адміністративних послуг, управління соцзахисту та Пенсійного фонду)

Нові норми стосуватимуться і торгово-розважальних центрів. Від відвідувачів вимагатимуть ПЛР-тест або COVID-сертифікат. Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з вакцинованими/протестованими батьками.

Що стосується транспорту, то від пасажирів вимагатимуть ПЛР-тест або COVID-сертифікат, але перевірятимуть його не на вході, а при вибірковому контролі всіх, хто перебуває у вагоні.

Нагадаємо, заборони, запроваджені у Києві, загалом відповідають тим обмеженням, що встановив Кабмін для «червоної» карантинної зони.

Фото kyivcity.gov.ua/Facebook

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