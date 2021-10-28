В Україні додатково виділяють 242 млн грн боротьбу із COVID-19: на що підуть гроші

В Україні на тлі найвищого зараження коронавірусом за весь час пандемії було вирішено виділити додаткові кошти на боротьбу з COVID-19. На ці цілі у бюджеті знайшли додатково 242 млн гривень. Про це оголосив прем’єр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Витратити кошти планується на закупівлю експрес-тестів на COVID-19 та покращити охопленість тестуванням. Друга мета масштабніша — завершити створення інфраструктури зберігання вакцини. Реалізується проект спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, з 30 жовтня через поширення коронавірусу та збільшення числа нових випадків захворювання в «червоній» карантинній зоні опиняться 15 областей.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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