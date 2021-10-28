Пенсія в Україні скоро становитиме 4 тисячі грн на місяць: міністерка назвала дату

В Україні, де для оформлення пенсії у пріоритеті буде не вік, а наявність страхового стажу, з 1 січня 2022 року середній розмір пенсій сягне 4 тисяч гривень.

На сьогодні на 60% збільшилась кількість людей, які отримують пенсії в діапазоні 3−4 тисяч гривень, на 40% - від 4 до 5 тисяч гривень. Про це в інтерв'ю thepage розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна.

За словами міністерки, уряд планує суттєво підняти виплати для людей з інвалідністю. Поки що їхня пенсія 2200 гривень.

А мінімальна пенсія в Україні дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних громадян. Наразі це 1854 грн, з грудня буде 1934 грн. Такий мінімум в Україні одержують до 1 млн людей.

У грудні цього року буде встановлена ​​мінімальна пенсія у 2 600 гривень для людей віком від 65 років, які мають повний страховий стаж — чоловіки — 35 років, жінки — 30.

Раніше повідомлялося, у яких випадках можна перейти на пенсію через втрату годувальника.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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