Податкова сфера в Україні потребує кардинальних інституційних реформ. Про це в інтерв'ю сайту «Гордон» заявив експерт Офісу простих рішень та результатів, екс-глава податково-митної служби Грузії Георгій Цхакая. За його словами, зараз податкова служба має гарний захист: вони можуть сказати, що збирають більше грошей, ніж раніше. «Податкова служба не бачить себе як сервіс, а лише як орган, який повинен карати, збирати, вимагати, — і цей підхід залишає серйозний відбиток на всьому», — каже Цхакая.

Аргументуючи свою точку зору, експерт сказав: «Ви здивуєтеся, коли дізнаєтесь, скільки та яких документів доводиться бізнесу створювати та відправляти до податкової служби… Це головний біль. У кожній компанії цілі кімнати безглуздих документів, які потрібні лише податковій».

На думку Георгія Цхакая, «якщо людина сама не може на свою компанію заповнити податкові документи та подати їх, а їй потрібна команда шаманів під назвою бухгалтери, які оформлюють документи, це катастрофа. Кожна компанія має бухгалтерію, яка тільки й робить, що спілкується з податковою. І жоден директор точно не знає, про що йдеться у деклараціях».

«Такі дурниці — реалії українського законодавства, — каже експерт. — Ми намагаємось їх поміняти, а Мінфін вигадує сотні тисяч аргументів, чому цього не можна робити».

Раніше «ФАКТИ» писали про намір уряду суттєво змінити порядок податкової звітності для всіх суб'єктів господарювання, що викликало широкий суспільний резонанс.

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