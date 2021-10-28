Київ на порозі «червоної» зони карантину: коли буде ухвалено рішення про перехід

Про те, що Київ незабаром може потрапити до «червоної» зони карантину, йдеться вже кілька днів.

За інформацією МОЗ, три дні поспіль у столиці перевищують норму два головні показники щодо поширення коронавірусу — госпіталізації та завантаженості ліжок з киснем.

27 жовтня мер столиці заявив, що в лікарнях зайнято близько 70% кисневих ліжок.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) Києва збереться на засідання у п'ятницю, 29 жовтня, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

За його словами, Київ нарощує темпи вакцинації, бо це єдиний спосіб уберегтися від тяжкого перебігу хвороби.

Нагадаємо, з 30 жовтня Київська область переходить у «червону зону». «ФАКТИ» писали про те, які обмеження діятимуть і як працюватиме транспорт.

Фото https://www.facebook.com/povoroznyk.m/

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