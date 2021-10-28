Київ на порозі «червоної» зони карантину: коли буде ухвалено рішення про перехід
Про те, що Київ незабаром може потрапити до «червоної» зони карантину, йдеться вже кілька днів.
За інформацією МОЗ, три дні поспіль у столиці перевищують норму два головні показники щодо поширення коронавірусу — госпіталізації та завантаженості ліжок з киснем.
27 жовтня мер столиці заявив, що в лікарнях зайнято близько 70% кисневих ліжок.
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) Києва збереться на засідання у п'ятницю, 29 жовтня, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.
За його словами, Київ нарощує темпи вакцинації, бо це єдиний спосіб уберегтися від тяжкого перебігу хвороби.
Нагадаємо, з 30 жовтня Київська область переходить у «червону зону». «ФАКТИ» писали про те, які обмеження діятимуть і як працюватиме транспорт.
Фото https://www.facebook.com/povoroznyk.m/537
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