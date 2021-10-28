26.28 / 26.46 30.32 / 30.63
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Київ на порозі «червоної» зони карантину: коли буде ухвалено рішення про перехід

12:07 28 жовтня 2021
червона зона

Про те, що Київ незабаром може потрапити до «червоної» зони карантину, йдеться вже кілька днів.

За інформацією МОЗ, три дні поспіль у столиці перевищують норму два головні показники щодо поширення коронавірусу — госпіталізації та завантаженості ліжок з киснем.

27 жовтня мер столиці заявив, що в лікарнях зайнято близько 70% кисневих ліжок.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) Києва збереться на засідання у п'ятницю, 29 жовтня, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

За його словами, Київ нарощує темпи вакцинації, бо це єдиний спосіб уберегтися від тяжкого перебігу хвороби.

Нагадаємо, з 30 жовтня Київська область переходить у «червону зону». «ФАКТИ» писали про те, які обмеження діятимуть і як працюватиме транспорт.

Фото https://www.facebook.com/povoroznyk.m/

537

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гроші

У листопаді пенсіонерам доплатять по 300 грн, але не всім: хто може розраховувати на збільшення

Маша Полякова

Операція не допомогла: донька Олі Полякової неприємно здивувала непристойними жестами на адресу 40-річних українок

листівка

День бабусь та дідусів в Україні: душевні привітання та зворушливі листівки

пенсіонери

Перехід на пенсію батька: чи можна замість мінімалки у 2670 грн отримувати виплати померлого інваліда війни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.