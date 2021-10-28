Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія відправили до СІЗО

16-річного Миколу Х., який напередодні став учасником смертельної ДТП у Харкові, внаслідок якої загинув чоловік, а троє людей потрапили з травмами до лікарні, відправили під арешт терміном на 60 діб без права виходу під заставу.

Як повідомляє KharkivToday, такий запобіжний захід юнакові у четвер, 28 жовтня, обрав Київський районний суд Харкова.

Під час засідання прокурор відзначав, що затриманий може втекти від слідства та впливати на свідків. Саме цим він пояснив клопотання — взяття підозрюваного під варту без застави.

А адвокат Миколи Х. заперечувала, обіцяючи явку її підзахисного до слідчого. Захист просив про те, щоб у разі часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення судом, її підзахисному дозволили б вийти під заставу. Проте суд повністю задовольнив клопотання прокурора.

Нагадаємо, що у Патрульній поліції зазначали, що неповнолітній водій раніше притягувався до відповідальності — щодо нього складалися матеріали про адміністративні правопорушення за ч.2 ст. 126 КУпАП (водіння без посвідчення водія) та ч.1 ст. 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).

А влітку цього року за завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості його засудили до двох років позбавлення волі з відтермінуванням на один рік.

Фото з Pixabay.

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