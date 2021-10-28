У Дніпрі назріває соціальний вибух: мерія планує пускати в транспорт лише громадян із двома щепленнями

Дніпропетровська область з 18 жовтня знаходиться у «червоній» карантинній зоні. Мерія Дніпра, щоб стимулювати мешканців вакцинуватися, має намір посилити правила проїзду в міському транспорті.

За інформацією місцевих ЗМІ, у транспорт Дніпра пропускатимуть лише людей, які мають «зелений» COVID-сертифікат. Мерія вже передала свою пропозицію для затвердження комісії з надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації.

Жителі обласного центру очікують, що вже найближчим часом у міському транспорті вимагатимуть свіжий ПЛР-тест чи COVID-сертифікат щодо вакцинації.

Враховуючи те, що більшість жителів Дніпра встигли отримати лише одне щеплення, можна прогнозувати соціальний вибух, пов'язаний із транспортним питанням у Дніпрі, пише «Місто».

Мерія також планує слідом за введенням режиму проїзду в міському транспорті за «зеленими» сертифікатами обмежити проїзд пасажирів пільгових категорій.

Нагадаємо, з 30 жовтня до «червоної» зони потрапляють ще 7 областей України, у тому числі Київська область. Обмеження для роботи громадського транспорту поки що не передбачені.

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