Коронавірус продовжує лютувати: в Україні встановлено новий антирекорд COVID-заражень

За добу 27 жовтня в Україні зафіксовано новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус — 26 071 нових підтверджених випадків інфекції.

За даними МОЗ, серед хворих на COVID-19 — 1830 дітей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517) та Львівській (1506) областях.

Загалом за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло майже 3 мільйони людей, летальних випадків понад 66 тисяч.

Нагадаємо, з 00:00 30 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки вводиться на території ще 7 областей — Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.

У Києві на ранок 27 жовтня в лікарнях було зайнято 66% кисневих ліжок.

«ФАКТИ» писали про обмеження та роботу транспорту у Києві з 30 жовтня.

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