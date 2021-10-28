Народні прикмети на 28 жовтня: що не можна робити на день Євфимія Осіннього

28 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого Євфимія. Святий народився у християнській сім'ї у Палестині, його назвали Микитою. У 18-річному віці прийняв постриг. Ім'я Євфимій отримав після постригу й вирушив на Афон. Там він разом із самітником Йосипом змагався в умертвленні плоті.

У народі свято отримало назви Євфимій Осінній, Євфимій Благочестивий.

Що не можна робити на Євфимія

Цього дня дуже не рекомендується з'ясовувати стосунки та сваритися.

Не варто лінуватися, але не можна розпочинати ремонт.

Не можна лаятись і лихословити — це принесе невдачу.

День вважається дуже важким для пологів. Вагітні жінки, яким скоро народжувати, просили Всевишнього, щоб не народити 28 жовтня.

Прикмети

На Євфимія Осіннього над сонцем, що сходить, пропливають хмари — найближчим часом хорошої погоди не буде.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде невеликою, то не очікується снігу.

Якщо сонце при заході сонця оточене червоними колами, то весь тиждень буде морозна погода.

Зірки на небі тьмяні, то тепло протримається ще два тижні.

Свої іменини святкують Опанас, Юхим, Лук'ян, Денис, Дмитро, Іван, Семен, Ян.

Нагадаємо, 28 жовтня в Україні відзначають День визволення від фашистських загарбників.

Також 28 жовтня відзначають День бабусь та дідусів.

195

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter