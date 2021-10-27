У Києві скасували кілька рейсів міської електрички у четвер: кому буде складно дістатися до місця роботи

У Києві у четвер, 28 жовтня, скасовуються рейси кількох міських електричок. Про це повідомили у «Київпастрансі», пославшись на технічні причини.

Так 28 жовтня на маршрут не вийдуть такі електрички:

- 7304 (Київ — Волинський — Дарниця);

- 7311/7312 (Дарниця — Дарниця Приміський);

- 7319 (Дарниця — Почайна — Борщагівка).

«Київпастранс» вибачився перед пасажирами за тимчасові труднощі.

Нагадаємо, в Україні з 21 жовтня діють нові правила на транспорті. Для поїздок на громадському транспорті, маршрути якого перетинають адміністративні кордони областей, і пасажири, і водії транспортних засобів повинні мати COVID-сертифікати або негативні результати ПЛР-тесту на коронавірус, або експрес-тесту на антиген SARS-CoV-2.

Ексклюзивний коментар адвоката щодо нових правил «Не пускають до поїзда чи автобуса без COVID-сертифіката чи негативного тесту: як діяти, пояснює адвокат» читайте на сайті «ФАКТІВ».

120

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter