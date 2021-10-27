Правила змінилися: стало відомо, хто не зможе вийти на пенсію у 2022 році

Багато українців, яким у 2022 році виповнюється 60 років, розраховують оформити пенсію та піти на заслужений відпочинок. Але не всі зможуть це зробити. За новими правилами, призначення пенсії за віком визначається залежно від накопленого людиною страхового стажу.

Оновлені вимоги до страхового стажу діють з весни 2021 року, пише НВ.

Наразі мінімальна тривалість страхового стажу для оформлення пенсії за віком становить 28 років.

У 2022 році у 60 років оформити пенсію за віком зможуть люди, які матимуть страховий стаж від 29 років.

Якщо людина не має такого стажу, то у 2022 році піти на заслужений відпочинок у 63 роки зможуть люди зі страховим стажем від 19 до 29 років. У 65 років -зі страховим стажем від 15 до 19 років.

Люди, які не мають 15 років стажу залишаться без пенсійних виплат. Вони зможуть розраховувати лише на соціальну пенсію і лише після досягнення 65 років. Ця сума буде нижчою за прожитковий мінімум.

У Мінсоцполітики порахували, що до 2028 року лише половина українців зможе вийти на пенсію у 60 років. 5% будуть змушені працювати до 65 років, а 40% - до 63 років.

Пенсійний вік в Україні залишиться на рівні 60 років. Але тепер головну роль відіграватиме накопичений страховий стаж.

Нагадаємо, українці можуть перевірити страховий стаж та сплачені внески до Пенсійного фонду у режимі онлайн.

У фонді також роз'яснили, що робити, якщо стажу для призначення пенсії не вистачає.

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