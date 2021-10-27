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Україна

Тариф на доставку газу може значно збільшитися: у Міненерго назвали причину

18:27 27 жовтня 2021
газ

Запуск «Північного потоку-2», який уже почали заповнювати газом, та припинення транзиту газу через Україну позначиться на ціні за доставку блакитного палива.

Про це в етері телеканалу «1+1» заявила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

Зеркаль наголосила, що зараз українська газотранспортна система працює як єдиний комплекс. Якщо через неї не буде транзиту, то утримуватимуть систему українські споживачі, що одразу позначиться на ціні доставки. Тобто в платіжці на розподіл газу ціна значно зросте. Інший варіант — покриватиме держава. Але це все одно із бюджету за рахунок податків, які туди надходять.

Зеркаль уточнила, що це може статися, якщо українська ГТС взагалі не працюватиме на транспортування газу до Європи.

Але Україна без газу не залишається навіть після запуску Північного потоку-2.

Нагадаємо, у Національній комісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг спростували інформацію, що з'явилася у ЗМІ, щодо підвищення тарифів на розподіл природного газу.

Регулятор уточнив, що жодних рішень щодо затвердження таких тарифів на наступний рік не ухвалювалося. А коригування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік у середньому по Україні не має перевищувати рамки інфляції.

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