День бабусь та дідусів в Україні: душевні привітання та зворушливі листівки

28 жовтня в Україні відзначають тепле сімейне свято — День бабусь та дідусів. Дата свята фіксована — щорічно 28 жовтня.

Вшановують бабусь та дідусів також жителі Великобританії, Польщі, Італії, Росії, Америки та інших країн.

Свято виникло нещодавно. У 2009 році нідерландське Квіткове бюро виступило з ініціативою, щоб онуки цього дня вітали своїх дідусів та бабусь та дарували їм горщики з живими квітами, що символізує зв'язок поколінь.

На честь старшого покоління цього дня в усьому світі влаштовуються благодійні акції, концерти та фестивалі.

Волонтери збирають допомогу людям похилого віку. На жаль, не всі мають рідних чи близьких, які можуть виявити про них турботу. Онуки вітають своїх «дорослих» й мудрих членів сім'ї.

«ФАКТИ» підготували яскраві листівки та теплі привітання на адресу бабусь та дідусів. Ми сподіваємось, що вони сподобаються тим, кому призначені.

***

Бабусі й дідусі, ви мудрі й шановані! Скільки складних ситуацій в житті Вам довелося пережити. Знайте, що ми цінуємо і любимо Вас за Вашу доброту, співчуття й турботу. Залишайтеся такими, як зараз. Нехай Вас Господь береже!

Внучат вы обожаете

беситься разрешаете,

За шалости целуете

И сладеньким балуете.

Поздравляем с праздником

И пусть эти проказники

Вас ценят, любят, понимают

И сильно-сильно обожают.

С Днем бабушек и дедушек!

Немає слів, щоб вдячність передати

За вашу доброту та за любов,

За світ казок, що ви нам дарували

І за тепло, що даруєте нам знов.

Нехай вам завжди таланить, рідні,

Нехай в саду життя тьохкають солов’ї,

Бажаєм вам за сто в здоров’ї жити,

Добра і щастя в вашому житті!





В День бабушек и дедушек

Наших самых родных,

Искренне, душевно

Спешим поздравить их.

За руку помощи воспитании,

Любовь их и доброту

Подарим им внимание,

Заботу, теплоту.

Радості та здоров’я бажаємо,

Душевної сили про запас,

І низький уклін вам, рідні, За все, що робите для нас,

За ваші невтомні турботи,

За достаток сімейного тепла,

Дай Боже, щоб у всьому вам

І далі хай кожна днина казкою була.

И бабушки, и дедушки

Нам всем без исключения

Необходимы каждый день

Без всякого сомнения.



Но этот день особенный,

И рады мы сказать,

Что самого хорошего

Хотим вам пожелать.



Чтоб годы были долгими,

И крепкими тела,

Чтоб внуков рядом поросль

Шумела и росла!

Вітаю моїх дорогих бабусю і дідуся з вашим святом! Бажаю вам, рідні, міцного здоров’я, довгих років життя, сил, енергії, щастя і миру. Нехай вас завжди зігріває наша турбота і любов. Дуже дякую за ваші терпіння, ласку, підтримку і мудрі поради.

Нагадаємо, 28 жовтня в Україні відзначатимуть День визволення від фашистських загарбників.



73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter