«Червона» зона карантину у Києві: чи потрібен буде з 30 жовтня COVID-сертифікат у маршрутках

У Києві загрозлива ситуація із захворюваністю на коронавірус. Столиця будь-якої миті може опинитися у «червоній» карантинній зоні.

А з 30 жовтня «червона» зона починає діяти на Київщині.

Відповідно до затверджених правил, забороняється:

- робота навчальних закладів, крім садків та початкової школи,

- проведення масових заходів,

- робота кафе, ресторанів, ТРЦ,

- робота непродовольчих ринків та магазинів,

- робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів, закладів культури.

Водночас бізнес зможе працювати, якщо всі співробітники та відвідувачі матимуть «зелені» COVID-сертифікати або негативний ПЛР-тест, або тест на антиген.

Обмежень на роботу громадського транспорту у «червоній» зоні Кабмін не передбачає. Міські та приміські маршрутки продовжать курсувати. Вимоги щодо наявності COVID-документів наразі немає. Проте, їх може запровадити місцева влада на власний розсуд.

З 21 жовтня ця вимога є актуальною лише при поїздках між областями. Для того, щоб проїхати з «жовтої» зони до «червоної», потрібно мати «зелений» COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест, або тест на антиген.

Нагадаємо, з 00:00 30 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки вводиться на території ще 8 областей — Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.

До цього «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки запровадили у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

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