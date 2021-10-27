У листопаді пенсіонерам доплатять по 300 грн, але не всім: хто може розраховувати на збільшення

З 1 жовтня в Україні року пенсіонери віком 70−75 років щомісяця отримуватимуть доплати розміром до 300 грн — вперше ця сума надійде їм у листопаді. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні Кабміну.

Одночасно має бути підвищення для пенсіонерів від 75 до 80 років. Внаслідок збільшення мінімального розміру пенсії до рівня 2500 грн вони отримуватимуть доплати у розмірі 400 грн.

А з 1 грудня заплановано чергове підвищення виплат. Для українців віком від 65 років зі страховим стажем 35 років для чоловіків та 30 років для жінок мінімальна пенсія зросте до 2600 грн. Для всіх категорій рівень мінімальної пенсії зросте на 4,34%: із 1854 до 1934 грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні посилили вимоги до страхового стажу, а громадяни, яким не вистачає його для оформлення пенсії, можуть докупити необхідний відрізок.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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