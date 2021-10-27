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«Ганебне та боягузливе рішення»: Гордон прокоментував дії влади Грузії щодо депортації його з країни

16:42 27 жовтня 2021
Дмитро Гордон та Алеся Бацман в аеропорту Тбілісі

Відомий український журналіст Дмитро Гордон, депортований з Тбілісі, прокоментував факт свойого видворення.

Спочатку у своєму Facebook він назвав рішення грузинської влади «ганебним та боягузливим».

«Ганебне і боягузливе рішення грузинської влади через наш захист і підтримку Міхеїла Саакашвілі. Ми планували відвідати у в'язниці Михайла Саакашвілі, можливо, записати з ним інтерв'ю, про що наше МЗС говорило з відповідними органами Грузії. Чого ти боїшся, що ти приховуєш, грузинська влада, якщо так нас боїшся, якщо так боїшся гласності і світла?», — йдеться в пості.

Пізніше він вийшов у прямий ефір одного з українських телеканалів, пояснивши, що у нього і його дружини — головного редактора сайту ГОРДОН Алесі Бацман у Грузії були дві мети — відвідування у в'язниці Саакашвілі та зустрічі в рамках виїзного засідання академії Дмитра Гордона. Проте планам не судилося збутися — їх кілька годин протримали на паспортному контролі і зобов'язали повернутися назад цим же літаком.

«Жодних пояснень. Вийшов заступник директора аеропорту і заявив, що всі причини будуть пояснені письмово протягом 10 днів» , — заявив журналіст, зазначивши, що більше жодних причин співробітник аеропорту не назвав, ховаючи очі.

«Грузинська влада боїться гласності, бояться, щоб я зустрівся з Саакашвілі» , — зробив висновок журналіст.

Нагадаємо, раніше до грузинської влади звернувся другий президент України Леонід Кучма, закликавши владу Грузії керуватися принципами гуманізму у вирішенні ситуації з Михайлом Саакашвілі.

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