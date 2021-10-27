В ОП розповіли про «Велике будівництво» в Херсоні у 2022 році: льодова арена, урбан-парк, аеропорт

У 2022 році в Херсонській області, окрім традиційних для програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» шкіл, садочків, стадіонів і доріг, активно розвиватимуться також нові напрямки. Зокрема, тут буде добудовано нову злітно-посадкову смугу в аеропорті, будуть модернізовані дитяча та доросла обласні лікарні.



Що ще буде збудовано в області наступного року, поділився заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко під час відвідин Херсонської області.

Так, у Херсоні буде збудовано сучасний урбан-парк, на зразок того, що було відкрито цього року на ВДНГ у Києві.

«Ми такі урбан-парки робитимемо у кожному обласному центрі з наступного року. У тому числі в Херсоні. Це не просто якийсь спортивний об'єкт. Це центр, магніт для молоді, де ще й можливо відпочивати. Я знаю, що у Херсона поки що немає великої кількості локацій, де можна відпочивати», — сказав заступник голови ОП.

Також, за його даними, наступного року в Херсоні буде обладнано новий класичний парк відпочинку. Будівництво таких парків у всіх ОТГ також є частиною програми «Велике будівництво».

Говорячи про нові спортивні об'єкти, Тимошенко назвав будівництво нової Льодової арени та багатофункціонального спортивного комплексу.

Що ж стосується аеропорту, то він у Херсоні буде оновлений одним з перших серед тих, що реалізуються за програмою «Велике будівництво». Вже до кінця 2021 року тут планується завершити будівництво нової злітно-посадкової смуги.

Також наступного року у Херсоні планується обладнати новий парк відпочинку.

«Кожна ОТГ за завданням президента має отримати по парку у найближчі роки. І Херсон наступного року розпочне робити парк. Я думаю, що встигне закінчити», — повідомив Тимошенко.

Нагадаємо, ще одним напрямком програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» є окрема програма «Велика реставрація», під час якої протягом трьох років планується відновити 150 об'єктів культурної та історичної спадщини, які є туристичними магнітами регіонів.

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