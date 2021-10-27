На Бессарабці відреагували на «реальні ціни» від нардепа Тищенка

Ціни на продукти на Бессарабському ринку не відповідають заяві нардепа Миколи Тищенка, хоча з'ясувалося, що він справді робить там покупки. Про це повідомляє «Сегодня».

Журналісти порівняли ціни, які озвучив нардеп Тищенко з реаліями Бессарабського ринку. Так, колишній ресторатор стверджував, що ціни на яловичину — від 50 до 70 гривень, але можна знайти м'ясо за 20 грн.

Виявилося, що за такі гроші на ринку можна купити лише моркву, кілограм якої коштуватиме 50 грн. А за яловичину треба заплатити від 200 гривень за кілограм, за свинину — 140 грн.

«Так, приходить сюди. Бере сало, м'ясо! Торгується завжди до останнього», — сказала одна із продавщиць.

А її колега з м'ясного відділу додала: «Та знає він ціни, навіщо сказав таке взагалі? Коля шо, дурень? Я навіть не пам'ятаю, в якому році кілограм яловичини можна було купити за 50 гривень. Це просто нонсенс! Ніде таких цін немає! Ні на Бессарабці, ні на будь-якому іншому базарі!

Ціни на сало на ринку варіюються від 150 до 500 гривень за кілограм. За словами продавців, Тищенко купує його по 250 гривень. Хоча у скандальній заяві він стверджував, що така покупка коштує йому від 50 до 200 грн за кілограм.

Раніше Микола Тищенко вже потрапляв у скандали: із гулянкою в ресторані під час карантину та з бійкою на трибуні Верховної Ради.

Фото: pixabay.com

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