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Україна

Зеленський відповів на петицію Кондратюка щодо заборони гастролей усіх російських виконавців

15:33 27 жовтня 2021
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію про заборону гастролей російських діячів культури, яку зареєстрував відомий продюсер Ігор Кондратюк, направивши власну петицію прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретарю РНБО Олександру Данилову та голові СБУ Івану Баканову.

Він закликав їх проаналізувати стан дотримання вимог вже чинного законодавства у цій сфері, зокрема, закону «Про гастрольні заходи в Україні» щодо проведення гастролей, учасниками яких є громадяни держави-агресора, та опрацювати питання щодо вдосконалення системи їх організації та проведення, а також посилення відповідальності за порушення вимог зазначеного закону.

Також глава держави нагадав, що статтями 3 та 3−1 закону визначено обмеження під час проведення гастрольних заходів та встановлено особливості організації та проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора. У свою чергу СБУ розглядає та надає організатору гастрольного заходу відповідь на запит щодо наявності чи відсутності законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у гастрольному заході.

Крім того, згідно із законом про телебачення та радіомовлення телерадіоорганізації не мають права поширювати програми та передачі, одним із учасників яких є особа, внесена до санкційного переліку.

Нагадаємо, що лише на початку жовтня у Дніпрі відбувся концерт відомої виконавиці російського шансону Ірини Круг, хоча перед його початком десятки активістів вимагали скасувати захід під приводом, що співачка внесена до бази сайту «Миротворець».

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