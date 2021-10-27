Зеленський відповів на петицію Кондратюка щодо заборони гастролей усіх російських виконавців
Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію про заборону гастролей російських діячів культури, яку зареєстрував відомий продюсер Ігор Кондратюк, направивши власну петицію прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретарю РНБО Олександру Данилову та голові СБУ Івану Баканову.
Він закликав їх проаналізувати стан дотримання вимог вже чинного законодавства у цій сфері, зокрема, закону «Про гастрольні заходи в Україні» щодо проведення гастролей, учасниками яких є громадяни держави-агресора, та опрацювати питання щодо вдосконалення системи їх організації та проведення, а також посилення відповідальності за порушення вимог зазначеного закону.
Також глава держави нагадав, що статтями 3 та 3−1 закону визначено обмеження під час проведення гастрольних заходів та встановлено особливості організації та проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора. У свою чергу СБУ розглядає та надає організатору гастрольного заходу відповідь на запит щодо наявності чи відсутності законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у гастрольному заході.
Крім того, згідно із законом про телебачення та радіомовлення телерадіоорганізації не мають права поширювати програми та передачі, одним із учасників яких є особа, внесена до санкційного переліку.
Нагадаємо, що лише на початку жовтня у Дніпрі відбувся концерт відомої виконавиці російського шансону Ірини Круг, хоча перед його початком десятки активістів вимагали скасувати захід під приводом, що співачка внесена до бази сайту «Миротворець».224
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