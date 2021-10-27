«Поняття не маю»: Арахамія «подарував» відому цитату філософа Сковороди акторові Ді Капріо
З головою парламентської фракції партії «Слуга народу» Давидом Арахамією стався конфуз — він не впізнав знаменитої цитати українського філософа та поета Григорія Сковороди. Це сталося під час запитання в ефірі телеканалу «Україна 24».
Давида Арахамію спитали, кому належить вираз: «Світ ловив мене, але не впіймав». Це поставило його в глухий кут. Арахамія визнав: «Поняття не маю». Потім він додав, що йому «чомусь спав на думку Леонардо Ді Капріо» у фільмі «Злови мене, якщо зможеш» режисера Стівена Спілберга.
Ведуча уточнила, що це цитата Сковороди та запитала Арахамію, що міг на увазі філософ.
«Без поняття, який контекст був у Сковороди… Можливо, тому що він хотів щось висловити та показати народу, а вони цього не зрозуміли», — сказав нардеп.
«Слуга-діджей» Давид Арахамія вважає автором фрази «Світ ловив мене та не спіймав» Леонардо Ді Капріо (насправді — український філософ Григорій Сковорода).— Літери (@Bykvu) October 27, 2021
Найвіщі Владні сходинки при @ZelenskyyUa стали настолько доступними, что НЕ вімагають даже наявності середньої освіти … pic.twitter.com/eeiAO5w3VF
Раніше Арахамія розповів про ціну «помилки» у написанні прізвища в списку «злодіїв у законі».181
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