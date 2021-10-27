Дмитра Гордона депортують із Грузії: названо причину

Влада Грузії вирішила депортувати з країни українського журналіста, засновника інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитра Гордона, який прибув підтримати заарештованого Міхеїла Саакашвілі. Про це він сам повідомив у соцмережі.

За його словами, прилетів до Тбілісі з Києва лише вранці 27 жовтня, але так і не отримав дозволу на в'їзд до країни.

«Година тому прилетіла до Тбілісі і весь цей час чекала на паспортному контролі штамп у паспорті. Щойно мені офіційно оголосили, що в'їзд до Грузії мені заборонено. Причин не назвали. Однозначно пов'язую це з тим, що напередодні МЗС України звернулося до МЗС Грузії з проханням організувати моє відвідування у в'язниці Руставі Михайла Саакашвілі», — написав він у Instagram .

Сам він розцінює те, що відбувається, як «міжнародний скандал і ганьба для грузинської влади».

У Київ Гордон повернеться тим же літаком, на якому прилетів до Тбілісі.

Нагадаємо, Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль — у 2004−2013 роках. Незабаром після звільнення з посади президента він залишив країну. У 2015−2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію. Він отримав українське громадянство у травні 2015 року, а у липні 2017-го втратив його. У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. З червня 2020 року Саакашвілі перебуває на посаді голови Виконавчого комітету з реформ України.

6 вересня 2021 року Саакашвілі повідомив про намір приїхати до Грузії 2 жовтня, у день місцевих виборів. Вранці 1 жовтня політик повідомив про повернення Грузії. Саакашвілі закликав громадян вийти на мітинг у Тбілісі 3 жовтня та сказав, що приєднається до протестувальників.

Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі затримано. Незабаром МВС Грузії опублікувало відповідне відео. ЗМІ повідомили, що екс-президента було затримано в Тбілісі, а зараз перебуває в пенітенціарній установі № 12 у Руставі. 1 жовтня заарештований оголосив голодування, яке досі не припинив.

Скрин відео YouTube

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