Зеленський змінив голову Херсонської ОДА: подробиці

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Сергія Козиря, який керував Херсонською облдержадміністрацією — його місце посів Геннадій Лагута.

Як повідомляють в Офісі президента, нового керівника обласної держадміністрації представив заступник голови ОП Кирило Тимошенко (на фото).

За його словами, кадрові перестановки пов'язані із тим, що Сергій Козир балотується у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі.

Геннадій Лагута до призначення на посаду голови ОДА працював заступником голови Херсонської облради — його обрали у грудні 2020 року.

Новий губернатор народився у 1974 році в Бердянську Запорізької області. У 1996-му закінчив Бердянський державний педагогічний інститут, де здобув професію вчителя трудового навчання та фізики, а у 2016 році — Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «юрист». Працював на різних посадах у комерційних та державних установах.

Нагадаємо, що влітку цього року нового керівника було призначено і до Чернігівської області — ним став колишній заступник голови «Укргазвидобування» В'ячеслав Чаус. На цій посаді він змінив Ганну Коваленко — дружину колишнього головкому ВСУ Руслана Хомчака.

Фото ОП.

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