Нестача вугілля для електростанцій: Плачков назвав два варіанти вирішення

Україна може вирішити проблему з вугіллям лише його покупкою чи скороченням споживання. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив колишній міністр палива та енергетики, нинішній голова громадського союзу «Всеукраїнська енергетична асамблея» Іван Плачков.

Він вважає, що паливно-енергетичний комплекс України страждає від кризи управління.

«По-перше, сьогодні це не одне ціле — він розхристаний. По-друге, всі рішення там ухвалюють, на жаль, ситуативно, рефлекторно та здебільшого непрофесійно. Вертикалі керування майже немає. Там працюють дуже розумні освічені люди. Я ними захоплююсь. Вони гарно кажуть, знають мови. Вони знають усе, але закону Ома і того, як працюють газотранспортна система та електростанція, не знають», — упевнений Плачков.

За його словами, запас вугілля в України — лише 640 тисяч тонн, а за резерву менше 2,5 млн тонн виникає небезпека. Крім того, електроенергії на теплових електростанціях не вистачатиме навіть для регулювального режиму.

«У нас два виходи: купувати (а ми можемо купувати лише в Білорусі та Росії) чи скорочувати споживання. Тому слід поставити умову підприємствам: „У піки (з 11 до 13 години та особливо з 19 до 22) вимикайте все, що можна“. Інакше автоматика сама почне відключати, причому нікого не питаючи. Вугілля треба закуповувати (у нас частина шахт залишилася на окупованих територіях). На жаль, якщо торік тонна вугілля коштувала 50−60 доларів, зараз уже 300. У Європі та Китаї — скрізь колосальний дефіцит вугілля», — сказав Плачков.

Колишній міністр вважає, що керівництву країни доведеться зробити вибір між віяловими відключеннями та закупівлями електроенергії в Білорусі чи РФ.

Нагадаємо, нардеп Ренат Кузьмін припустив, що політика Віктора Медведучка можуть обміняти на дешеве вугілля.

Фото: pixabay.com

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