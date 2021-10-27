Місць у лікарнях може не вистачити: Кличко заявив про загрозливу ситуацію із захворюваністю у Києві

Столиця України — Київ — стрімко рухається до локдауну. За даними на ранок 27 жовтня, у лікарнях було зайнято 66% «кисневих» ліжок. Про це у соцмережі повідомив мер Віталій Кличко.

«З такими темпами поширення вірусу місць із киснем скоро може не вистачити», — констатував він.

За даними статистики, за минулу добу, 26 жовтня, COVID-19 діагностували ще більш ніж 1400 киян, померли 54 особи, серед яких — однорічний хлопчик. Кількість добових шпиталізацій перевищила 560.

«Кількість хворих, які потребують госпіталізації, зростає. Переважна більшість із них — у важкому стані. Як стверджують фахівці Київської міської клінічної лікарні № 4, однією з опорних для лікування пацієнтів з коронавірусом, 97% госпіталізованих до цього закладу — невакциновані. Щодня у лікарні приймають понад 40 карет швидкої допомоги. І багато лікарів, які працюють у бригадах швидких, говорять про необхідність введення локдауну. Тому що від такої кількості хворих медики працюють уже на межі своїх можливостей», — наголошує мер.

Він також опублікував відеозвернення головного лікаря столичної лікарні № 4 Тетяни Монтеспан про те, що сьогодні відбувається у цьому медзакладі.

Нагадаємо, Київ перетнув кордон, що відокремлює відносно безпечний «жовту» і більш тривожну «помаранчеву» карантинні зони раніше прогнозів — з 20 жовтня. Причиною стало стрімке поширення агресивнішого штаму коронавірусу — «Дельта».

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