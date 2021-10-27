«Безкоштовного газу не буде»: екс-міністр прокоментував ситуацію з теплом у будинках українців

Громадянам України та представникам місцевих органів влади настав час усвідомити, що за енергоресурси треба платити, причому не за тими цінами, що були раніше, а за цінами світового ринку. На цьому в інтерв'ю «ФАКТАМ» наголосив колишній міністр палива та енергетики, а нині голова громадського союзу «Всеукраїнська енергетична асамблея» Іван Плачков.

Він зазначив, що людям слід звикнути — минули часи, коли партійні керівники 15 жовтня давали команду розпочати опалювальний сезон, і всі її виконували.

Зараз подачу тепла включають, коли середньодобова температура протягом трьох діб є нижчою +8 градусів. До того ж тепер у країні немає централізованої загальнодержавної структури, що займається теплопостачанням, споживачів забезпечують «Теплокомуненерго», відомчі та приватні котельні тощо, а місцеві органи влади мають право видати розпорядження про подачу тепла лише муніципальним теплопостачальним організаціям та у будівлі муніципальної власності, які перебувають у їх віданні та управлінні.

Крім того, у галузі існує проблема величезних боргів за газ, спожиті раніше. У цьому багато в чому винні й місцеві органи влади, які влітку використали гроші на ремонти, реконструкції, будівництво нових об'єктів та інше, при цьому не розрахувавшись із боргами.

«Нафтогаз» як постачальник виставляє умову: / «Безкоштовного газу не буде. Закрийте борги, і ми дамо вам ліміти».

І його представників можна зрозуміти, адже коли «Нафтогаз» продавав газ теплогенеруючим організаціям за цінами набагато нижчими, ніж тепер, ми купували ресурс у Росії по 50 доларів за тисячу кубометрів, плюс могли брати з «труби». Зараз же навіть поняття дешевого газу немає.

«Ціна в Європі — 1500 доларів за тисячу кубометрів. У Франції, у Німеччині, в Англії через дефіцит газу зупиняють заводи. Тому всім — і громадянам України, і місцевим органам влади — треба усвідомити, що питання вже стоїть по-іншому: за енергоресурси доведеться платити, причому не за тими цінами, що були раніше, а за цінами світового ринку» , — наголосив екс-міністр.

Нагадаємо, що на додачу до ціни газу, який для деяких категорій споживачів в Україні зафіксували до кінця опалювального сезону, існує ще й плата за його доставку, яку нині багато облгазів хочуть стрімко підняти.

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