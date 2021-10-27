Мер Івано-Франківська запропонував карати вандалів «буками на площі»

Після того, як на минулих вихідних вандали побили світильники і розгромили клумбу на літнику кафе в середмісті Івано-Франківська, мер міста Руслан Марцінків зробив несподівану заяву, пише місцевий сайт Бліц-Інфо.

На думку мера, в Україні терміново потрібно змінювати Кодекс про адміністративні правопорушення, що завдали шкоди комунальному майну, аби для хуліганів запровадити фізичні виховні заходи.

«Я б в цей Кодекс вніс правки: буків давати на площі. Знати штани і голій дупі 20 буків дати. Це було б найбільш дієво, а то граються штрафами… А так би прописали таку міру покарання за пошкодження комунального майна. Або й у всіх Кодексах за щось дрібне. Дали буків при всіх і було б дієво. А то зараз почнуться адвокати, перекваліфікація… штрафик заплатить 1700 гривень і все»,— пожартував мер.

Наразі поліція затримала хулігана, і йому загрожує до 5 років виправного закладу. Втім, оскільки молодик ухилявся від військової служби, тож його справу передали у військкомат. Таким чином, якщо поліція встигне оголосити підозру до того часу, як його заберуть на строкову службу, військкомат буде вирішувати долю призовника на свій розсуд.

Нагадаємо, що влітку у Києві на Алеї Героїв Небесної сотні невідомий чоловік теж пошкодив клумби. Коли поліціянти доставила чоловіка до відділку, було встановлено, що вандалом є 41-річний уродженець Донецької області, який не міг пояснити мотиви свого вчинку.

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