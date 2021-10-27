Вакцинація від коронавірусу: все, що потрібно знати про Janssen

Janssen Ad26. CoV2. S — друга векторна вакцина після AstraZeneca, що зареєстрована в Україні. Щоправда, на відміну від першої, вектором служить не вірус шимпанзе, а аденовірус людини — знешкоджений.

Виробники з американської компанії Johnson & Johnson, як і їхні колеги з інших компаній, що виробляють мРНК- та векторні вакцини, «вмонтували» в носій код шипоподібного білка (S-білок) вірусу SARS-CoV-2. Він, як і подібні препарати, повинен «навчити» організм боротись з коронавірусом.

Від багатьох інших Janssen відрізняється тим, що достатньо однієї дози цієї вакцини. ВООЗ рекомендував її для екстреного застосування. Її дозволяють використовувати у США, ЄС, Канаді, Швейцарії, Великій Британії та ще 40 країнах. Зберігати Janssen можна в холодильнику за температури 2−8°C. Для повної імунізації достатньо однієї дози. Побічні ефекти: біль в місці інʼєкції, головний біль, ломота у тілі, гарячка, втомлюваність. Критики звертають увагу на те, що кілька вакцинацій супроводжувались випадками тромбозу.

Ще до реєстрації 500 доз Janssen було ввезено в Україну для вакцинації рибалок-українців, що найнялися працювати на Алясці. Загалом, за даними МОЗ України, щепились препаратом понад 20,5 тисячі наших громадян: жителі Закарпатської області могли зробити щеплення в угорських мобільних пунктах вакцинації на кордоні, також кілька таких пунктів відкрила Польща.

Ефективність препарату оцінюють у 70−93 відсотки. Коли вакцину завезуть (та й чи завезуть) в Україну для масового використання, наразі невідомо. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, виробники вакцини не йдуть на контакт з українською стороною.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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