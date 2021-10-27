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З 30 жовтня Київська та ще 6 областей переходять до «червоної» зони: які заборони почнуть діяти

11:01 27 жовтня 2021
З 30 жовтня Київська та ще 6 областей переходять до «червоної» зони: які заборони почнуть діяти

З 00:00 30 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки запроваджується на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей. Відповідне рішення на засіданні 27 жовтня прийняла Державна комісія з надзвичайних ситуацій. Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

Він також нагадав, що червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень. Так, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Втім, обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Нагадаємо, що з 0:00 15 жовтня «почервоніла» Херсонщина, 18 жовтня до неї приєднались Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області, а 21 жовтня — Сумщина.

До речі, в Україні з'явилося перше місто, яке зупинило громадський транспорт до виходу із «червоної» зони карантину.

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