Гостра нестача кисню: в Одесі пацієнтів з коронавірусом перевозять з однієї лікарні до іншої

На Одещині, яка знаходиться у «червоній» карантинній зоні, пацієнтів однієї з медустанов Одеси довелося переводити до іншого стаціонару через брак кисню.

Як повідомляє «Думська», у місті зберігається критична ситуація із забезпеченням киснем медичних закладів, які надають допомогу хворим на COVID-19.

Так, медикам довелося перевезти 43 пацієнтів із відділення обласного центру соціально значущих хвороб, розташованого на вулиці Миколи Міхновського, до іншого стаціонару цієї ж установи. Наголошується, що у лікарні на Ядова є кріоциліндр на 14 тонн кисню, а на Міхнівського кисню немає взагалі.

Декілька бригад швидкої допомоги перевозили хворих, які перебувають у різному стані — від легкого до виключно важкого.

Нагадаємо, що напередодні було зафіксовано найвищу добову смертність пацієнтів з ковідом — на ранок 26 жовтня у МОЗ повідомили про 734 летальні випадки.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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