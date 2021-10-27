Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі

Під час артобстрілу позицій ООС 26 жовтня загинув 50-річний майстер-сержант Георгій Халіков. Про це повідомили у Полтавському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки військовослужбовців, показавши фото загиблого.

Георгій Халіков

За даними ЗМІ, у героя залишилися троє дітей.

Нагадаємо, 26 жовтня українські військові на Донбасі вперше застосували БПЛА Bayraktar для знищення артилерії бойовиків, яка обстріляла Гранітне. За деякими даними, при цьому артобстрілі і загинув український боєць.

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